МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть исследованных образцов произведена с нарушением нормативных требований, говорится в сообщении организации. Союз российских пивоваров просит повысить импортные пошлины на пиво

"Результаты исследования показали, что безупречного пива мало. Высшую оценку в пять баллов получили товары 23 торговых марок из 113", — говорится в сообщении организации. Проверенные 113 торговых марок представляют 60% светлого пива на российском рынке: 94 образца произведены в России, остальные — в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

"Шестая часть исследованных образцов оказалась с нарушениями законодательства", — сообщает Роскачество. Так, у двенадцати образцов оказалась недостоверной маркировка в части заявленной экстрактивности начального сусла или объёмной доли спирта, а пиво девяти торговых марок было снято с органолептической экспертизы по неудовлетворительным показателям "пены" или "пеностойкости".

"Росалкогольрегулирование признало предоставленные материалы надлежащими и начало административные расследования", — говорится в сообщении. Власти усилят ответственность за суррогатный алкоголь

Роскачество также обращает внимание, что пиво российского производства стоит дешевле, а по качеству практически не уступает импортным аналогам. "Для такого сравнения закупались несколько пар товаров одних и тех же торговых марок пива. Существенных отличий экспертами не обнаружено", — говорится в сообщении.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос 1200 россиян старше 18 лет, приобретающих пиво не реже одного раза в месяц и проживающих в городах с численностью от 100 тысяч человек. По его итогам выяснилось, что большинство российских потребителей (84%) предпочитает светлое пастеризованное фильтрованное пиво.

"70% покупателей заявили, что у них всегда есть пиво дома, 62% опрошенных планируют покупку пива заранее, а 38% чаще всего покупают его спонтанно", — пишут эксперты, добавляя, что каждый пятый из опрошенных уверен, что под видом пива он покупает некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и разных добавок.