МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. За прошлый месяц средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Это исторический максимум, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Назван продукт, больше всего подорожавший с начала года

Цены на красную икру впервые продемонстрировали такой показатель за всю историю наблюдений с 2000 года.

За 20 лет продукт подорожал в 7,4 раза: в октябре 2000 года килограмм стоил в рознице 675,2 рубля.

Стала дороже и красная рыба: цена одного килограмма лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года по отношению к прошлому году на 16% — с 726,9 до 845,3 рубля.

Как отметили в Росстате, икра в рознице непрерывно дорожает с начала прошлого 2020 года. В Росрыболовстве такой рост цен связали с ажиотажем: его создают спекулянты в преддверии новогодних праздников. В это время года спекулянты продают остатки икры со складов и вводят покупателей в заблуждение о количестве продукта. В ведомстве отметили, что дефицита красной икры не будет.