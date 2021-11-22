МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Производители сладостей объявили о планах повысить стоимость своей продукции перед Новым годом. Как пишет газета "Известия", они уже начали информировать об этом сети.

В частности, "Акконд" предупредил ритейлеров о резком подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. Также о росте цен заявили "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Коркунов".

Кондитеры объясняют рост цен увеличением стоимости ингредиентов и упаковки. В частности, в "Акконде" сослались на повышение стоимости сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов и подчеркнули, что обновление цен необходимо для стабильной поставки товаров.

"Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом, Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка", — рассказали изданию в сети магазинов "Верный".

В свою очередь в Минсельхозе, комментируя эту ситуацию, заявили, что производители сладостей работают в условиях значительного роста издержек. В ведомстве подчеркнули, что производители предотвращают резкий рост цен на конфеты за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности. Подорожание сладостей охватывает только отдельные компании, заключили в Минсельхозе.