МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста — традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание поставок, сообщили РИА Новости эксперты. Эксперты прокомментировали резкий рост цен на красную икру

Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. "Уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года — 5,033 тысячи рублей", — прокомментировал эти данные зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.

Предыдущий ценовой максимум фиксировался в октябре 2018 года: по словам Леонова, тогда цена красной икры составляла более 3,9 тысячи рублей за килограмм. "Ключевая причина роста цен — традиционный предновогодний ажиотаж", — добавил он, но также отметил рост розничных цен на икру на протяжении всего текущего года.

В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что на ситуацию с ценами в рознице влияет и резкое, практически двукратное, повышение стоимости перевозки, тогда как оптовые цены только снижаются.

Так, стоимость доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны выросла до 25-27 рублей за килограмм с 12-13 рублей; между тем, килограмм горбуши во Владивостоке в октябре стоил 180-190 рублей — примерно на 20% меньше, чем в прошлом году, а цены рыбаков на икру горбуши снизились примерно на 15%, до 2,8 тысячи рублей за килограмм, указывает он.

"Если правительство распространит субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть на горбушу, это положительно отразится на ее доступности для потребителя", — считает Зверев. "Выпуск икры, по нашим оценкам, составит порядка 27-30 тысяч тонн при емкости внутреннего рынка в 14-18 тысяч тонн. Дефицита икры не будет — более 90% продукции поставляется на внутренний рынок", — заключил президент ВАРПЭ.