МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) по итогам 2021 года увеличила общие продажи (GMV) на 13,1% по сравнению с 2020 годом — до 570,7 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении группы. Продажи "Детского мира" в 2021 году увеличились на 16,9%

Общие продажи по итогам четвертого квартала выросли на 8,1% до 177,6 миллиарда рублей.

Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец декабря 2021 года группа объединяла 1258 магазинов в России. Основным акционером ритейлера является Саид Гуцериев (порядка 50% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15% "М.Видео-Эльдорадо", free float составляет 24%.