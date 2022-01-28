МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цифровая маркировка молочной продукции не оказала заметного влияния на рост ее себестоимости, говорится в докладе Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) к круглому столу в Госдуме о мерах господдержки развития отрасли в России. Производители напитков в России прогнозируют рост цен на свою продукцию

"Введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%", — говорится в докладе.

При этом авторы исследования отмечают, что существенное влияние на ценовую динамику оказало повышение стоимости кормов и добавок (до 60%), а также топлива (до 30%). Увеличение себестоимости сырого молока за счет только двух этих факторов составило – 39,38%.

"Одним из факторов роста стоимости продукции послужил глобальный кризис поставок кормовых добавок. Большинство производств кормовых добавок сосредоточено в Китае, любые изменения внутри страны сказываются на мировых трендах в целом", — говорится в докладе. Путин повысил штрафы за оборот немаркированных алкоголя и табака

В качестве дополнительных факторов удорожания называют увеличение импортных цен на иностранное оборудование, запчасти, роботизацию переработки и упаковку готовой продукции в тару. Кроме этого, причиной роста цен стало удорожание на 45% всех видов упаковки молочных товаров.

Маркировка сыров и мороженого началась в России с 1 июня 2021 года. С 1 сентября 2021 года маркировке подлежит молочная продукция со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря – товары со сроком годности 40 дней и менее.

Ранее, 3 ноября 2021 года, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на исследования Высшей школы экономики отметил, что обязательная электронная маркировка молочной продукции в России позволила замедлить темпы роста цен на нее в сентябре-октябре 2021 года.