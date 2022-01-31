МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания OR Group (ранее — группа "Обувь России"), один из крупнейших российских обувных ритейлеров, сократила в 2021 году консолидированную выручку на 21% по сравнению с показателем годом ранее — до 8,568 миллиарда рублей, сообщает компания. Evraz снизил выпуск стали на 0,4%

"Объем консолидированной неаудированной выручки группы за 2021 год уменьшился на 21% — до 8,568 миллиарда рублей по сравнению с 10,845 миллиарда рублей в 2020 году", — говорится в сообщении.

Выручка торговой платформы Westfalika — маркетплейс для реализации товаров собственной торговой марки и партнерских товаров — в розничной сети и на онлайн-площадке составила 4,111 миллиарда рублей, в том числе выручка самого маркетплейса — 1,898 миллиарда. Число партнеров на конец 2021 года составило более тысячи компаний.

Также отмечается, что выручка от деятельности по выдаче денежных займов составила 1,871 миллиарда рулей. "На конец 2021 года портфель по денежным займам составил 2,553 миллиарда руб. Средняя сумма займа в 2021 году составила 18,879 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

OR Group в 2021 году завершила программу ребрендинга, которая включала смену позиционирования. "В целом стоит отметить, что бизнес OR Group пока находится в стадии трансформации, компании понадобится еще один-два года, чтобы отработать новый формат, сформировать пул поставщиков и ассортимент. Тем не менее изменение бизнес-модели уже отражается на операционных результатах", — считает основатель компании Антон Титов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что компания видит большие перспективы микрофинансового направления и намерена развивать микрокредитную организацию МКК "Арифметика" в качестве самостоятельного бизнеса, а чтобы ускорить ее рост на перспективном рынке финансовых сервисов, привлечь в нее акционерный капитал через инструмент SPAC IPO (через создание компании для слияния с частной компанией, которая намерена выйти на биржу, минуя процедуру IPO — ред.).

"Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. На 31 декабря 2021 года в состав группы входил 751 магазин. Глава OR Group Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОРГ", управляющей компании группы. В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 0,6 миллиарда рублей.