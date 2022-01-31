МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех иностранных предприятий, в том числе — корма для кошек и собак, говорится в сообщении ведомства. Ветеринар рассказал, в какое время суток лучше не кормить кошку

Россельхознадзор указывает, что продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных — в частности, для собак и кошек, а также в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных. "Ведомство… предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", — говорится в сообщении.

"Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно", — говорится в сообщении.

Также во французском корме для кошек не выявлено заявленной на маркировке индейки, масса которой, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов, говорится в сообщении. Кроме того, в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы производства Германии было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.

Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Италии о выявленном несоответствии до введения режима временных ограничения. Также до введения режима усиленного лабораторного контроля были предупреждены ветслужбы Сербии и Франции, а компетентный орган Германии — о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку.

"В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", — говорится в сообщении.