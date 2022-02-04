МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. ин из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в прошлом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 36,4% по сравнению с показателем за аналогичный период позапрошлого года — до 15,17 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), а общая выручка ритейлера за этот период выросла на 33,7% и составила 544,552 миллиарда рублей (с учетом результатов "Дикси"), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Starbucks выросла почти на треть

Кроме того, розничная выручка выросла на 34,3%, до 530,708 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в четвертом квартале повысился на 40,5% — до 40,167 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA выросла на 21 б.п, до 7,4%.

Чистая прибыль "Магнита" за весь прошлый год таким образом увеличилась на 36,8% и составила 51,694 миллиарда рублей. Выручка ритейлера выросла на 19,5% и достигла 1,856 триллиона рублей, розничная выручка — на 19,7%, до 1,808 триллиона. EBITDA "Магнита" в 2021 году выросла на 21,7%, до 133,143 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA составила 7,2% увеличившись на 13 б.п.