МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Предпочтения россиян в последние годы постепенно смещаются от красных вин в сторону белых и розе: импортные поставки последнего выросли за последние пять лет более чем вдвое, а ближайшим летом Россию ожидает настоящий бум предложения розовых вин, как импортных, так и отечественных, рассказали РИА Новости эксперты "Винного гида России". В Молдавии подорожало вино

По данным рейтинга "Винный гид России", число образцов розового вина, представленных на полках российских магазинов за пять лет выросло более чем вдвое. "Настоящий "бум" предложений "розе" ожидается этим летом. В том числе, расширенное предложение представят отечественные производители. Если для красных вин дождливая осень 2021 года была не совсем удачной, то интересные розовые виноделам удались", — пояснила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Российские производители, по ее словам, уделяют этому направлению большое внимание, в том числе, в недорогом ценовом сегменте.

Авторы рейтинга отмечают, что российский рынок долгие годы оставался, преимущественно, рынком красного вина: его потребление занимало в общем объёме более двух третей предложения. На белые вина спрос был существенно ниже, а розовые лишь недавно вообще начали появляться на полках супермаркетов с отдельной выкладкой в винной категории. "Эта ситуация эволюционирует буквально на наших глазах. Основной потребитель вина в России – это женщины, и именно они меняют свои предпочтения от насыщенных и, зачастую, полусладких красных вин к более лёгким белым", — рассказали эксперты.

Импорт белых вин в Россию с 2016 года вырос на 98% с 57,5 миллиона до 113,3 миллиона литров, красные вина за тот же период прибавили чуть больше 30% в объёме.

"Пять лет назад красные вина занимали примерно 65% рынка, сейчас другие, более динамично растущие стили вина, сократили их долю примерно до 50% от общего объёма. Отрадно отметить, что и российские виноделы чётко видят эти тенденции спроса. На последней выставке "Продэкспо" российские винные компании представили ряд трендовых новинок ярких, фруктовых белых и розовых вин, тихих и игристых, которые составят импорту достойную конкуренцию в своем ценовом сегменте", — уверен руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.

В то же время, аналитики отмечают сокращение доли рынка полусладких вин в пользу сухих и полусухих, связывая эту тенденцию с развитием трендов более внимательного отношения покупателей к своему рациону, уменьшения количества сахаров, а также с развитием культуры потребления.