МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Увеличение спроса на рынке сахара со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний есть, однако крупнейшие производители сахара выполняют свои обязательства перед торговыми сетями, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже бьют многолетние рекорды

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел заседание межведомственного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры госрегулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

"Также одной из ключевых тем совещания стал вопрос обеспечения розничных сетей сахаром. В настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний. При этом было отмечено, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами", — говорится в сообщении.

По словам первого замминистра Оксаны Лут, которые приводит министерство, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. В ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тысяч тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

Помимо этого сообщается, что по всей стране начинается посевная кампания. Подкормлено уже 2,4 миллиона гектаров озимых культур, яровой сев проведен на площади 154,4 тысячи гектаров. Для обеспечения аграриев заемными средствами Минсельхоз обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 миллиарда рублей.

Кроме того в рамках совещания участники встречи рассмотрели обеспеченность аграриев семенным материалом, ценовую динамику на рынке детского питания, выполнение добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и другие актуальные темы. В завершении Патрушев отметил, что в министерстве создан специальный штаб, на котором будут оперативно обсуждаться все возникающие вопросы.