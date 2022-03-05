МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российские производители мебели уже через месяц могут столкнуться к нехваткой комплектующих из-за международных санкций и проблем с логистикой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова. Эксперт спрогнозировал повышение цен на чай и кофе

Он напомнил, что российский мебельный рынок сильно зависит от импорта: фурнитура, мебельные ткани, лаки, краски и другие комплектующие производители закупали в других странах.

"Наша промышленность пока не производит эти материалы в достаточном количестве. Безусловно, ассортимент фурнитуры временно сократится, а сроки поставок увеличатся. В марте производители будут исполнять старые заказы, под которые все комплектующие материалы уже закуплены. По нашим оценкам, комплектующих производителям хватит на месяц работы", — отметил Иртуганов.

Эксперт добавил, что надеется, что за месяц ситуация с логистикой мебельных комплектующих исправится.