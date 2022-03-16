МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цены на продовольствие в Европе растут на фоне антироссийских санкций, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов. СМИ: в Бельгии ожидают роста цен на хлеб из-за ситуации вокруг Украины

Он подчеркнул, что односторонние санкции не пройдут безболезненно для самого Евросоюза, поскольку европейский и российский рынок тесно связаны. По этой же причине Брюссель не сможет "герметично" изолировать Россию от ее европейских соседей, добавил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Большинство направлений взаимодействия РФ с ЕС заморожено, но не навсегда, добавил российский постпред. "Но тем не менее в практическом плане мы действуем с учетом тех рестрикций, которые предприняты Евросоюзом", — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.