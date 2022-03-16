МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" увеличил объемы собственной фасовки сахара, чтобы удовлетворить повышенный спрос покупателей, до 107 тонн в день, что почти в 24 раза больше, чем неделю назад, сообщила компания. Прокуроры проверят факты роста цен на сахар

Уточняется, что неделю назад компания фасовала около 4,5 тонн в день.

"Розничная сеть существенно нарастила объемы фасовки сахара на фоне повышенного спроса на эту продукцию и привлекла дополнительных работников. Сейчас собственные предприятия "Магнита" в Краснодаре, Уфе и Саратове фасуют около 750 тонн сахара в неделю (107 тонн в день), который напрямую отгружают 19 заводов-производителей. Продукцию без посредников сразу направляют в магазины практически во все 67 регионов присутствия сети", — говорится в сообщении.

На данный момент собственных мощностей сети достаточно, чтобы обеспечивать до 25% продаж сахара в сети и в значительной степени покрывать возросший спрос, добавила компания. Кроме того, предприятия "Магнита" готовы увеличить объем фасовки сахара до 2 тысяч тонн в неделю (около 285 тонн в день). Эксперт объяснил, чем обусловлен рост цен на сахар в России

"Мы видим повышенный спрос на сахар и должны реагировать на это всеми доступными нам способами. Мы оперативно переориентировали наши мощности на фасовку сахара и кратно нарастили объем производства. Отгрузки сахара в мешках с сахарных заводов на наши предприятия идут регулярно и поставлены в приоритет, мы оперативно заказываем упаковку, резервируем наш автотранспорт на вывоз партий. В магазинах пополнение полок сахаром также находится в приоритете", — заявила директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети "Магнит" Екатерина Лобанова.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 году сеть насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах.