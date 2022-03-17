МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" разработала меры по сдерживанию роста цен на детское питание в условиях санкций, среди которых снижение налоговых пошлин, бесплатное получение детского специализированного питания и законопроект о пропаганде грудного вскармливания, инициативы направят в Госдуму и правительство, рассказали в пресс-службе партии.

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