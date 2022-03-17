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2022-03-17T10:02:38+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220317/836402048.html
"Едина Россия" предложила меры по борьбе с ростом цен на детское питание
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Партия "Единая Россия" разработала меры по сдерживанию роста цен на детское питание в условиях санкций, среди которых снижение налоговых пошлин, бесплатное получение детского... ПРАЙМ, 17.03.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" разработала меры по сдерживанию роста цен на детское питание в условиях санкций, среди которых снижение налоговых пошлин, бесплатное получение детского специализированного питания и законопроект о пропаганде грудного вскармливания, инициативы направят в Госдуму и правительство, рассказали в пресс-службе партии.
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