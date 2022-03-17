МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга Виктор Евтюхов заявил, что в торговых сетях РФ в настоящее время имеются достаточные запасы продукции. Минсельхоз исключил привязку цен на сахар к валюте

"Сахара у нас предостаточно, у нас нет никакого дефицита, никаких проблем… Я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса", — сказал он и добавил, что российские предприятия производят его в достаточном количестве.

"С учетом того, что принято решение о запрете экспорта… мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией", — подчеркнул замминистра в эфире телеканала "Россия 24".

Запасов предметов женской гигиены и подгузников в торговых сетях сделано "очень-очень много", отметил Евтюхов, их хватит на 2-3 месяца. Дефицита бытовой химии в России также не ожидается, в стране имеются избыточные мощности по ее производству.

"Поэтому тоже нет необходимости делать стратегические запасы, бытовая химия всегда будет на полках", — резюмировал замминистра.