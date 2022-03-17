МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности решались за счет роста цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Правительство расширит поддержку безработных граждан

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки регионов получил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке, а главам регионов проводить мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства, медизделия и наличия их в продаже.

"Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", — подчеркнул он.

Премьер призвал "самым внимательным образом" отслеживать динамику цен, которые всегда должны быть в доступе, в том числе лекарства и медицинские изделия.