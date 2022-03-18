МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Спрос россиян на обувь в марте вырос почти на 60% на фоне ухода ряда иностранных компаний с отечественного рынка, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторг: государство готово поддержать спрос на металлопродукцию

"В первые две недели марта россияне купили 8,3 миллиона пар обуви на фоне заявлений о приостановке продаж иностранными компаниями. Это на 57% больше, чем за аналогичный период предыдущего месяца (5,3 миллиона пар)", — говорится в сообщении.

Вместе со спросом увеличилась и средняя стоимость обуви на рынке. "По данным системы маркировки, средневзвешенная цена одной пары обуви составила в марте 2651 рубль. В аналогичный период февраля этот показатель находился на уровне 2227 рублей. Средневзвешенная цена одной пары обуви выросла за месяц на 19%", — пояснил заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов.

Кроме того, за первый две недели марта сократилось число ввозимой в Россию обуви – порядка 14,4 миллиона пар против 18,1 миллиона в начале февраля.

Юсупов также отметил, что маркировка является важным инструментом для государственных органов по обелению различных рынков. "Если говорить об обувной отрасли, то за 8 месяцев 2021 года, правоохранители изъяли из оборота 596 тысяч пар немаркированной обуви на общую сумму 710 миллионов рублей. Это на 70% больше, чем в 2020 году, когда правоохранители обнаружили около 350 тысяч пар обуви без обязательной маркировки на сумму более 600 миллионов рублей", — добавил он.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.