МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 7 по 13 марта снизился на 0,6 пункта — до 110,7 пункта после рекордного роста неделей ранее. Супермаркеты приостанавливают промоакции и скидки на товары

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по антисептикам (на 14%, до 321 рубля) и туалетной бумаге (на 7%, до 117 рублей). По остальным товарам набора он снизился — по перчаткам (на 8%, до 192 рублей), по кусковому мылу (на 5%, до 122 рублей), по лимонам (на 5%, до 39 рублей), по медицинским маскам (на 4%, до 91 рубля) и по гречке (на 3%, до 140 рублей). СМИ: птицефабрики предупреждают о повышении цен на яйца

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,6 пункта и составил 110,7 пункта. Индекс остается вблизи своего исторического максимума в 111,3 пункта, достигнутого на неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года после рекордного же роста.

Ажиотажный спрос на товары повседневного спроса, зафиксированный неделей ранее, пошел на спад, отмечают аналитики "Платформы ОФД". Вместе с тем они указывают, что на фоне сигналов об отмене коронавирусных ограничений и первых действий в регионах снизились продажи средств индивидуальной защиты – одноразовых масок и перчаток, тогда как средний чек покупки антисептиков наоборот вырос в связи с продолжающимся выходом в офисы большего числа работников.