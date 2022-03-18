МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выход на российский рынок готовит турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken. Как пишет газета "Известия", собственники бизнеса уже ведут первые переговоры с российскими ТЦ.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил изданию, что если сторонам удастся договориться, то уже через месяц новый бренд откроет до десятка собственных точек. В плане развития — создание сети франчайзи в 500-600 заведений.

Российские моллы готовы предоставить туркам площади заявившего о приостановке своей работы в России McDonald's. Арендодатели начинают переговоры о расторжении контрактов, если в ближайшее время сеть ресторанов не начнет работу.

Собеседник отметил: как только торговые центры найдут альтернативные иностранные бренды одежды, такая же ситуация будет с разрывом договоров аренды с другими компаниями, которые остановили развитие в России.