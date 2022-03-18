МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. СМИ: птицефабрики предупреждают о повышении цен на яйца

В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.

"На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца… Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", — заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.