МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Административные меры регулирования цен замедлят адаптацию экономики России, ручное регулирование цен может привести к дефициту, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка объяснила ускорение инфляции в России

"Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры", — сказала Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту, снижению качества продукции", — добавила она.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.