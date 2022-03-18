Набиуллина указала на риски "ручного" регулирования цен
Глава ЦБ Набиуллина указала на риски дефицита в случае административного регулирования цен
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Административные меры регулирования цен замедлят адаптацию экономики России, ручное регулирование цен может привести к дефициту, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры", — сказала Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту, снижению качества продукции", — добавила она.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.