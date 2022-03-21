МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Старые молочные заводы в России без труда заменят тетрапак на пакеты, при этом сложности могут возникнуть с продукцией, имеющей длительный срок хранения. Об этом рассказал РИА Новости фермер, председатель комиссии Общественный палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота.

Напомним, что ранее "Известия" писали о том, что молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковок, создаваемых из импортных материалов.

"На самый крайний случай почти на всех молочных заводах есть линии с очень дешевой упаковкой — пакетами, которые были в советское время. Эти линии на всех старых заводах стоят, они сразу запускаются, и упаковка будет дешевле. Безусловно, она не такая удобная как тетрапак, но все это можно оперативно запустить", — сказал эксперт.

Правда, по его словам, для некоторых видов продукции заменить упаковку с импортной на отечественную все же проблематично, в первую очередь это касается пастеризованного молока и сыров с плесенью.

"Молока с длительным сроком годности не будет. У него металлизированная упаковка, которую у нас не делают, потому что некоторое время назад никто не мог с ее производителями конкурировать", — пояснил эксперт.