МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях. Минпромторг сообщил о восстановлении запасов наиболее популярных товаров

Глава государства в ходе совещания с правительством обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

"Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательно следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что главной задачей является предотвращение логистических сбоев.

Патрушев в свою очередь отметил, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продовольствия. Социально значимая продукция отгружается в магазины в приоритетном порядке, добавил министр.

"Россия полностью себя обеспечивает основными видами продовольствия… Российский АПК справится с любым, в том числе и с существенно возросшим спросом на продовольствие", — заявил он.