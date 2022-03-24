МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Жилищные управляющие компании (УК) столкнулись со сложностями при печати квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Как пишет "Российская газета", бумага для принтеров в разы стала дороже, возник острый дефицит и она исчезла из продажи. Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

Коммунальщики выходят из сложившейся ситуации, сообщили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

Офисная бумага за неделю подорожала в несколько раз и исчезла с полок магазинов. В качестве причин специалисты приводят сложности с поставками химикатов для ее производства.

Однако разбирательства с ситуацией жилищно-коммунальные организации не могут дожидаться: им необходимо выставить счета за услуги до начала следующего месяца.

Каждая УК решает эту проблему по-своему:

в ТСЖ "Родник" из Ижевска квитанции напечатали на обратной стороне старых документов.

ТСЖ "Маршала Жукова 58/1" города Армавир планирует пересмотреть размер квитанции, чтобы на один лист помещались две "платежки".



Одна из московских управляющих компаний рассматривает вариант выставлять квитанции раз в три месяца, авансовым способом.

Еще сложнее ситуация, когда необходимо провести запланированное ранее общее собрание собственников, отмечают в "ЖСК — 10" из города Артемовска: бюллетени не напечатаешь на старых документах.

Между тем, рынок уже отреагировал на дефицит белой бумаги: в продаже появилась бумага прежней плотности цвета слоновой кости. Она близка по цвету к белой, но стоит чуть дешевле.