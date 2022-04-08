МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Экономисты прогнозируют снижение цен на продукты из-за курса доллара

"В марте 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта, или 12,6%, выше его февральского значения, и в результате такого небывалого роста достигло самого высокого уровня за все время существования ИПЦФ — с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию", — говорится в сообщении.

Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2% к февралю, или на 46,9 пункта, до 248,6 пункта. Цены увеличились на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в марте подскочил на 2,6%, или на 3,7 пункта, до 145,2 пункта. Индекс растет седьмой месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе. В России пока не видят факторов снижения мировых цен на нефть

Индекс цен на зерновые в марте подскочил на 24,9 пункта, или на 17,1%, до 170,1 пункта. Сильнее всего цены поднялись на пшеницу (на 19,7%) и фуражные зерновые (20,4%). Рост был связан в первую очередь с вызванными конфликтом перебоями в экспортных поставках из Украины и, в меньшей степени, Российской Федерации.

Мясо подорожало на 4,8%, или 4,8 пункта, до рекордных 120 пунктов. В марте был зафиксирован самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья убойных животных в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи.

Наконец, индекс цен на сахар в марте составил 117,9 пункта (рост на 7,4 пункта, или на 6,7%). Повышение котировок связано с резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола.