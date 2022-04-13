МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство России не поддержало предложение вернуть продажу слабоалкогольных напитков на АЗС, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Цены на бензин Аи-92 на АЗС Москвы снижаются вторую неделю подряд

"Мы с такой мерой выходили, несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано", — сказал Шульгинов в интервью газете "Известия", комментируя вопрос расширения ассортимента товаров, разрешенных к продаже на АЗС, на слабоалкогольные напитки, в том числе пиво.

Министр напомнил, что, по прошлым оценкам Минэнерго, цена литра бензина для автовладельцев могла бы снизиться на 30 копеек в случае возвращения продажи слабоалкогольных напитков на АЗС.

Что касается в целом ситуации с ценами на бензин и дизель в рознице, то они остаются стабильными. По словам министра, соотношение оптовых и розничных цен на топливо пока устраивает и производителей, и тех, кто занимается реализацией бензина и нефтепродуктов.

Несмотря на это, отметил глава Минэнерго, по-прежнему планируется к принятию еще одна мера сдерживания цен в виде корректировки демпфирующего механизма. Согласно документу, предлагается увеличить размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива. Пока законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, но в целом уже поддержан ею.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.