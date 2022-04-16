ПАРИЖ, 16 апр — ПРАЙМ. Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе компании. Производство российской косметики и духов может вырасти в ближайшие годы

"За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины… Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", — говорится в заявлении L'Occitane.

Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.