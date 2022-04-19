2022-04-19T15:40:00+03:00
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2022-04-19T15:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220419/836701243.html
Минэкономики сообщило о восстановлении запасов в магазинах
Потребрынок
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Основные запасы в российских магазинах восстановились и достигли уровня февраля, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. ПРАЙМ, 19.04.2022
потребрынок, бизнес, новости, минэкономразвития рф, максим решетников, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные запасы в российских магазинах восстановились и достигли уровня февраля, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.