МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с вице-президентом Ирана Сореном Саттари, стороны обсудили сотрудничество в сфере производства и поставок лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

"В Москве состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации с вице-президентом Ирана Сорена Саттари. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере производства и поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий", — говорится в сообщении.

Стороны договорились об организации в ближайшее время взаимных визитов российских и иранских экспертов, чтобы ознакомиться с производством и правилами проведения клинических испытаний и регистрации лекарств для медицинского применения, действующими в двух странах, отметили в пресс-службе.

"Объем взаимной торговли медицинской продукцией между нашими странами растет и уже составляет миллиарды рублей… Уже подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере инновационных разработок, сотрудничают между собой Центр им. Гамалеи и Иранский институт Пастера. И мы готовы развивать наши отношения", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.