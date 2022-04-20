МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Свято место пусто не бывает, и если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что "если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место", — об этом рассказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Президент отметил, что государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды.

"Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать", — добавил президент России.

По мнению Путина, дизайн одежды абсолютно точно должен быть успешным с точки зрения импортозамещения.

"Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало", — добавил президент.

Он пояснил, что многие известные дома мод находятся во Франции и Италии, странах, где, как и в России, творческое начало довольно сильно развито.

"Любые другие виды искусств напрямую связаны с дизайном одежды, а у нас, конечно, в этом смысле огромные возможности", — сказал Путин, подчеркнув, что в России много креативных людей, воспитанных на базе отечественной культуры, которая является одной из важнейшей частей мировой культуры.

"У нас пласт очень глубокий, нам, конечно, нужно добавить с точки зрения технологий и материалов.. но людей у нас талантливых очень много. Я, честно говоря, раньше так не думал, но сейчас я уверен в том, что это (дизайн одежды) вид искусства, конечно. В качестве шутки у нас переиначивали фразу Владимира Ильича (Ленина), что кино — важнейшее из искусств: некоторые шутили, что самым важным из искусств у нас является кулинарное искусство. Тоже на самом деле искусство, просто все это не так долговечно, как пейзаж или другие картины, или театральное искусство", — считает Путин.