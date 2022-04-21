МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Американская компания Procter&Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в РФ из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы. Табачная компания Imperial Tobacco заявила о передаче бизнеса в России

Согласно P&G, фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. По словам представителей компании, до спецоперации бизнес в РФ и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.

Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.

Восьмого марта компания Procter&Gamble сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.

Procter&Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter&Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году.