МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Финский концерн Valio завершил переговоры о продаже своего российского подразделения, бизнес перейдет к группе компаний Велком, сообщает Valio в пресс-релизе.

Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.

"В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области", — отмечается в сообщении.

Появление нового собственника даст возможность продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, котрый является одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке РФ, а также сохранить локальный ассортимент.

В рамках стандартной практики слияний и поглощений ГК Велком получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.

После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании.