МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России. Это следует из заявления компании. Anadolu подсчитало доходы Москвы от продажи газа ЕС с начала спецоперации

В сообщении говорится, что, принимая во внимание сложные и непредсказуемые обстоятельства, "JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им".

Напомним, что в марте JTI объявила о приостановке инвестиций и маркетинговой деятельности на территории России.