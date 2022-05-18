ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Вашингтон намерен выделить дополнительные средства в размере 300 миллионов долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, заявил госдепартамент. Соответствующее заявление может быть сделано в среду 18 мая. СМИ: Всемирный банк выделит деньги на борьбу с продовольственным кризисом

Ранее Белый дом уже направил на эти цели более 2,3 миллиарда долларов, а после нового транша сумма помощи достигнет 2,6 миллиарда долларов.

Как отмечается в заявлении ведомства, помощь будет оказана прежде всего тем государствам, которые сильнее остальных пострадали от скачков цен на продовольствие. США "привержены искоренению голода и созданию более устойчивых и справедливых продовольственных систем", говорится в документе.

По информации госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен 18-19 мая созовет встречу, целью которой станет мобилизация действий, направленных на обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.