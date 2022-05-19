МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. В России ожидают сокращение производства говядины

Как отмечается в пресс-релизе компании, Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

"После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором", — говорится в релизе.

Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Российский продавец сыра отозвал иск к Disney из-за бренда "Король Лев"

Компания добавила, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а также что договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Отмечается, что Говор согласился финансировать заработную плату сотрудников, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.