МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость продукции на растительной основе станет в России ниже, чем у традиционных продуктов питания, если увеличить объем ее производства, считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО) Валерия Родина.

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"Если у производителей продуктов на растительной основе будут такие же объемы производства, как у представителей традиционных направлений пищевой промышленности, то их продукция будет в разы дешевле, и, значит, — доступнее. При этом это будет продукция очень высокого качества", — приводятся в сообщении союза слова Родиной.

Там же отмечается, что уже сегодня производители растительного мяса в России при существующих объемах производства и уровне спроса в условиях дефицита ряда импортных ингредиентов смогли оптимизировать производство и не допустить резкого увеличения цены.

Снизить себестоимость продукции в будущем поможет модернизация производственных мощностей и создание предприятий если не замкнутого цикла производства, то со значительным участием в различных звеньях технологической цепи. "Например, в собственном производстве ингредиентов или компонентов. Это также может стать диверсификацией производства и элементом импортозамещения", — пояснила Родина.

Кроме этого, в союзе считают, что с появлением отечественных предприятий по глубокой переработке гороха и сои получится избавиться от импортозависимости или значительно снизить долю импортной составляющей, что также позволит снизить себестоимость продукции.