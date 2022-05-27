ВОЛГОГРАД, 27 мая — ПРАЙМ. Замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за действий России. Эксперт оценил варианты спасения мира от голода без участия России

"Вы знаете, у нас много звучит историй и часто используются фейки", — заявил он в беседе с РИА Новости и отметил, что Запад в очередной раз пытается обвинить Россию и "перевернуть объективную картину".

"Мы к этому начинаем привыкать и относимся к этому с лёгкой улыбкой", — добавил чиновник.

Разин подчеркнул, что Москва является "гарантированным и безусловно качественным партнёром" и делает всё возможное для обеспечения стабильной ситуации с продовольствием не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

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