МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Захарова: США провоцируют продовольственный кризис на Украине

Как отмечается в сообщении, лидеры трех стран обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Президент РФ "аргументированно и на основе конкретных данных" разъяснил своим коллегам реальные причины трудностей с поставками продовольствия. Путин подчеркнул, что главной причиной сложившихся проблем стала ошибочная экономическая и финансовая политика Запада, сообщили в Кремле.

Российский лидер заявил, что Москва готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из портов Черного моря. Кроме того, снизить напряженность на мировом рынке позволит наращивание поставок удобрений и сельскохозяйственной продукции из России, однако для этого требуется снятие санкционных ограничений, заметил Путин.