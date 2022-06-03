МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Все рестораны сети McDonald's в России планируется открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор.

"У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети", — сказал Говор.

Он сообщил, что сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. "Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до тысячи ресторанов по стране", — уточнил новый владелец сети.

Он подтвердил, что первый ресторан будет запущен в Москве 12 июня. "Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — сказал Говор. Компания "Клуб Отель" приобретает McDonald's в России

Он также сообщил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики. "Мы чувствуем поддержку государства", — уточнил новый владелец сети.

Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.