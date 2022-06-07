МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 30 мая по 5 июня выросли на 0,3%, средняя стоимость одной покупки — на 2,4%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ситилинк" сообщил о скорых поставках новых брендов с доступными ценами

"В период с 30 мая по 5 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 0,3%. Индекс недельных расходов составил 5 276 рублей", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы выросли на 4,7%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,4%. Средняя стоимость одной покупки составила 672 рубля", — говорится в материалах исследования.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 000 жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.