МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Бургер "Биг Тейсти" вернется в бывшие McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня под новым названием — "Биг Спешл", сказали РИА Новости во "Вкусно — и точка". Danone сократит ассортимент продукции

"Биг Тейсти" будет представлен под названием "Биг Спешл" с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области", — сообщили в компании.

В пресс-службе также добавили, что работают и над аналогом "Биг Мака". "Мы разрабатываем замену этому продукту, которая, мы надеемся, станет не менее любима нашими посетителями", — сказали в пресс-службе.

Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно — и точка" в России открылись 12 июня в Москве и Подмосковье. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".