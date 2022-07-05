МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Владелец KFC ведет переговоры о продаже ресторанов в России

"У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано", — сказал Решетников на заседании президиума правкомиссии по повышению экономики в условиях санкций.

При этом, по словам, в реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники все же отстают, и динамика июня в основном обусловлена фактором сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте. "Начались отпуска и летний отдых", — пояснил он.

Он вновь отметил, что слабость спроса остается главным риском для восстановления экономики. "Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты, в условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, предпочитают их сберегать", — добавил министр.