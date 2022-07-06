МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. IKEA ввела ограничения на заказ товаров через форму заявок. IKEA запустила онлайн-распродажу в России

"Обратите внимание, что действуют ограничения: не более 70 шт. одного артикула; вес товаров не более 1 000 кг; сумма покупки не более 1 000 000 рублей", — говорится на сайте компании.

Уточняется, что некоторые артикулы можно заказать только в составе комбинации или в количестве, не превышающем десять штук.

IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную распродажу для всех покупателей. Сообщалось, что товары можно будет купить на сайте ikea.ru, при этом оформление заказа в приложении или в магазине невозможно. Эксперт рассказала о мошенничестве с товарами IKEA

Однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину, после чего IKEA предложила оформлять заказы через заявки.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).