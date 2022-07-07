МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому — производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин. Собянин сообщил о начале создания платформы для электромобилей "Москвич"

"У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", — сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".

По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии.

"Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", — добавил он.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.

На встрече с победителями конкурса "Лидеры России" Президент также отметил проект выпуска автомобилей "Москвич", назвав его непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов.

При этом президент подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.

"Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть", — добавил Путин.

Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором — их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы. Под маркой "Москвич" будут производить четыре кроссовера и один седан

Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.