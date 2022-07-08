МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) проинформировала о подаче иска к IKEA в России в связи с нарушением прав покупателей на гарантию, сообщают "Известия". IKEA ограничила продажу товаров через форму заявок

Как пишет издание, ОПИ намерена добиться, чтобы компания обеспечила россиянам возможность обменять приобретенные товары в случае дефекта или при необходимости отремонтировать их. На текущий момент IKEA пытается организовать в России онлайн-распродажу оставшихся товаров.

В ОПИ отмечают, что у компании существуют обязанности перед россиянами как изготовителя, импортера и продавца, поэтому гарантийный срок на большинство товаров не может быть менее двух лет с момента продажи. При этом в IKEA заявили, что гарантия на все товары, приобретенные в ходе онлайн-распродажи, составляет два месяца с момента приобретения.

В связи с этим председатель ОПИ Олег Павлов заявил: "Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого".