МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. IKEA приостановила онлайн-распродажу в России. На IKEA в России подали в суд за нарушение прав потребителей

"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж", — говорится на сайте компании.

IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную распродажу для всех покупателей. Сообщалось, что товары можно будет купить на сайте ikea.ru, при этом оформление заказа в приложении или в магазине невозможно.

Однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину. После этого IKEA предложила оформлять заказы через заявки, однако и этот способ вскоре стал недоступен.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).