IKEA сообщила о временной приостановке онлайн-распродажи в России
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. IKEA приостановила онлайн-распродажу в России.
"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж", — говорится на сайте компании.
IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную распродажу для всех покупателей. Сообщалось, что товары можно будет купить на сайте ikea.ru, при этом оформление заказа в приложении или в магазине невозможно.
Однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину. После этого IKEA предложила оформлять заказы через заявки, однако и этот способ вскоре стал недоступен.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).