МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в продовольственной рознице. Der Spiegel узнал, каких изменений в своем финансовом положении ждут немцы

Источники издания в крупной федеральной сети утверждают, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками "уже ощущаются". Продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков, сообщили газете в "Ленте". В петербургской сети "Вкустер" же рассказали, что дистрибутор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны.

Издание напоминает, что в марте McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценения нематериальных активов в 10 миллионов долларов, связанный с "прекращением деятельности в России", пишет газета.

Отмечается, что "НЭО Центре" ранее оценивали годовой объем российского рынка приправ и специй в более 70 тысяч тонн. Оборот, по данным Nielsen Scantrack, был на уровне 25 миллиардов рублей. Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской "Приправыч" компании "Проксима". В 2021 году выручка "Камис-Приправ" была 1,94 миллиардов рубле.й, ООО "Котани" — 3,57 миллиарда рублей, "Проксимы" — 3,94 миллиарда рублей. Эксперты подсчитали, как из-за жары выросли продажи разливного пива

Источник из числа ритейлеров при этом сообщил газете, что заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ждет роста доли крупнейших российских производителей приправ и собственных торговых марок сетей. По его словам, основными поставщиками сырья для выпуска приправ и специй в Россию выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны. Кроме того, Востриков считает, что при нехватке упаковочных материалов возможен выбор иного формата, сообщает издание.

Газета отмечает, что возможный уход Kamis соответствует тенденции роста доли местных производителей продуктов, которая активизировалась с началом военной операции на Украине и новой волны санкций против РФ. Так, по подсчетам NielsenIQ, с начала кризиса импортный ассортимент в продовольственных категориях сократился на 10%, а доля локальных продуктов и товаров повседневного спроса в продажах торговых сетей достигла 83%.