МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ретейлеры "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" продолжают соблюдать добровольно взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товары, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"

Уточняется, что в июле прошлого года ведомство удовлетворило ходатайство компании "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения выданного предписания. В ходе рассмотрения ходатайства "Тандер" взял на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на ряд товаров (молоко, хлеб, мясо кур).

"Благодаря продлению предписания ритейлеры продолжат соблюдать добровольно взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции ряда товаров "потребительской корзины" и поддерживать социально незащищенные слои населения посредством реализации программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас служба продлила ранее выданное предписание еще на год.

"В соответствии с предписанием ФАС России, АО "Тандер" должно ежеквартально отчитываться о выполнении требований ведомства. Его продление поспособствует продолжению контроля исполнения ритейлером социальных обязательств со стороны службы. Также оно поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях", — добавляется в сообщении.