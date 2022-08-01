МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Шведская компания IKEA опровергла возобновлении в России работы ее магазинов в связи с опубликованным компанией видео с работающим отделом продуктов, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. IKEA не подтвердила возможное открытие магазинов

Ранее в интернете появилось видео с покупателями в отделе продуктов магазина IKEA в Котельниках.

"Магазин шведских продуктов работал и ранее с начала онлайн-продажи товаров. Ничего не изменилось", — сообщил собеседник агентства.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики